Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность собственника предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях, передает UBR.

Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки обнародованной пресс-службой Госфинмониторинга.

Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности:

  • настаивание на использовании посредника и активное избегание личного контакта без достаточных на то обоснований;
  • проведение сомнительных операций с учетом возраста клиента (что особенно актуально для несовершеннолетних клиентов);
  • собственники являются политическими деятелями или имеют семейные или профессиональные связи с лицом, занимающемся политической деятельностью.

Что касается юридических лиц или правовых образований, то здесь индикаторами являются, в частности:

  • длительный период бездействия после регистрации с последующей внезапной и непонятной активностью финансовой деятельности;
  • регистрация под именем без указания на деятельность компании или похожим на название других компаний;
  • использование электронных адресов с необычным доменом (например, Hotmail, Gmail, Yahoo и т.д.).

Опасения также могут вызвать следующие признаки:

  • юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его нет на интернет-платформах или в социальных сетях (например, LinkedIn, XING и т.п.);
  • декларирует очень большое количество бенефициаров;
  • руководитель или контрольный акционер не принимают активного участия в управлении компанией и предоставляют полномочия подписывать документы без достаточных оснований множеству лиц.

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