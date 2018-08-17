Дебютный для приазовцев еврокубковый сезон завершился на стадии 3-го квалификационного раунда - мариупольцы по сумме двух матчей уступили французскому "Бордо" и первыми из украинских клубов покинули турнир

После домашнего поражения в Одессе (1:3) "Мариуполь" проиграл "Бордо" и в выездном поединке - 1:2, сообщает Укринформ.

Мячи у хозяев "Стад-де-Бордо" забили Максим Пундже, который на 54-й минуте с пределов штрафной площадки попал слета точно под перекладину, и Юнусс Санкаре (56) - сенегальский полузащитник жирондинцев результативно пробил головой под левую штангу ворот Евгения Гальчука.

Руслан Фомин на 66-й минуте сократил счет, безупречно реализовав стандарт из-за пределов штрафной площадки.

Путевку в групповой турнир Лиги Европы "Бордо" разыграет 23 и 30 августа с бельгийским "Гентом", который переиграл польскую "Ягеллонию" (1:0, 3:1).

Как сообщала "Страна", ранее "Мариуполь" открыл счет в первом матче Лиги Европы с французским "Бордо" в Одессе, однако, не смог удержать преимущество.

Ранее Юргорден и ФК Мариуполь сыграли боевую ничью в первом матче квалификации Лиги Европы.