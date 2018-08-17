В Украине впервые за 27 лет от укуса змеи скончалась 4-летняя девочка. Врачи рассказали, что не смогли помочь ребенку из-за отсутствия сыворотки против яда в Сколевской районной больнице, где ребенок получил первую домедицинскую помощь.

Об этом сообщает 032.ua.

В ночь на воскресенье, 12 августа, бригадой скорой медицинской помощи малышку перевезли в Чернобыльскую больницу во Львове.

По словам заместителя главного врача Западноукраинского детского медцентра Елены Козловой, несмотря на то, что девочку привезли в выходной день (воскресенье), врачи провели все необходимые мероприятия.

"Приезжали даже медики из других больниц. Болезнь развивалась очень прогрессивно, был острый ход. Это была очень мощный яд", - говорит Козлова.

Врач отмечает, что в медучреждении не было сыворотки против яда, потому что Украина вообще их не закупает.

"Скорее всего, ребенка укусила Карпатская змея обычная, которая живет в нашем регионе. Специфическое противоядие против укуса такой змеи не зарегистрировано в Украине, поэтому государство не может официально ее закупить", - рассказала Козлова.

Как сообщала "Страна", в связи со смертью девочки прокуратура открыла производство по признакам ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

Досудебное следствие поручено следственному управлению главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Также "Страна" писала, как под Львовом змеи за сутки напали на четырех женщин. Среди пострадавших - 39, 24 и 71-летние женщины, а также 15-летняя девочка.