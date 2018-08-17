Киевская местная прокуратура №5 по материалам Оболонского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве зарегистрировала уголовное производство по факту препятствования группой лиц осуществлению правомерной деятельности защитника, назначенного обвиняемому Януковичу по решению суда.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева, указанные события имели место 16 августа в помещении Оболонского райсуда столицы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).

Напомним, сегодня адвокатов от компании Aver Lex не пускали на заседание. Адвокаты сначала требовали пропустить их в зал, а затем попытались прорваться силой. Произошли потасовки с охраной и полицейскими.

Также мы писали о том, что ранее Янукович отказался от услуг адвоката Центра бесплатной правовой помощи.