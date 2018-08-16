В Украине жителям проблемных территорий предоставят налоговые льготы на 5 лет и простимулируют создание рабочих мест путем уменьшения налога на прибыль. Об этом сообщает сайт "Юрлига".



Минрегион разработал проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности и создания новых рабочих мест на проблемных территориях".

При этом под "проблемной территорией" подразумевается территория, на которой сложились неблагоприятные социально-экономические условия и на которой по решению Кабмина или Верховной Рады АР Крым, областного совета осуществляются мероприятия государственного или регионального стимулирования развития.

Проектом предусмотрено, что субъекты хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики на проблемных территориях и зарегистрированы в соответствии с Законом "О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест", в течение первых 5 лет со дня регистрации:

освобождаются от обложения НДС за изготовление и распространение собственной продукции;

освобождаются от уплаты 50% установленного объема налога на прибыль.

Кроме того, проектом предусмотрены особенности налогообложения новых предприятий, основные фонды которых полностью размещены на проблемных территориях и которые создают дополнительные рабочие места, в частности прибыль таких предприятий освобождается от налогообложения сроком на 5 лет, предоставляется возможность рассрочки уплаты НДС.

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