Санкт-Петербургский клуб "Зенит" не оставил камня на камне от обороны минского "Динамо" во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий этап турнира неожиданно отыграв четыре безответных мяча, пропущенных в столице Беларуси. Об этом сообщает Лента.ру.

Встреча прошла на стадионе "Петровский" и завершилась со счетом 8:1. На 22-й минуте встречи счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес, который был удален на 77-й минуте. Также в основное время у "Зенита" забил мяч хавбек Кристиан Нобоа (66-я минута) и оформил дубль нападающий Артем Дзюба (75-я, 78-я минуты).

В дополнительное время белорусская команда отыграла один мяч. Полузащитник Сейду Яхая отличился голом на 99-й минуте встречи. На 109-й минуте еще один мяч забил форвард "Зенита" Себастьян Дриусси. На 115-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Дзюба. Через две минуты хавбек "Зенита" Роберт Мак реализовал еще один одиннадцатиметровый и через две минуты оформил дубль.

Первый матч противостояния завершился разгромной победой "Динамо" со счетом 4:0. Однако по итогам двух встреч дальше прошла российская команда.

В групповом раунде Лиги Европы сыграет "Краснодар" и московский "Спартак", вылетевший из квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Уфе", 16 августа обыгравшей люксембургский "Прогресс", также предстоит еще один квалификационный раунд турнира.

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