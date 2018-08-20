Договор покупки государственных акций в процессе приватизации должен быть составлен на английском языке. Об этом сообщает сайт "Юрлига".

Примерный договор купли-продажи объекта крупной приватизации госсобственности (если объектом продажи является пакет акций) должен быть утвержден в соответствии с правительственным постановлением от 10 мая 2018 года № 386.

В постановлении указано, что госорган приватизации предоставляет потенциальным покупателям проект договора купли-продажи объекта приватизации, составленного на основании примерного договора купли-продажи, утвержденного госорганом приватизации. Потенциальные покупатели объектов приватизации имеют право предоставить собственные комментарии и предложения к проекту такого договора.

Фонд госимущества разработал Примерный договор купли-продажи объекта крупной приватизации госсобственности (если объектом продажи является пакет акций) и утвердил его приказом от 26 июня 2018 года № 872.

В Примерном договоре необходимо указать:

предмет договора;

цену и порядок расчетов;

порядок приобретения права собственности и передачи объекта приватизации;

обязанности и гарантии сторон;

права покупателя и продавца и их ответственность;

исключительные и особые условия;

изменение условий договора и порядок его расторжения;

основания освобождения от ответственности;

порядок разрешения споров;

местонахождение и банковские реквизиты сторон.

Интересно, что договор отныне должен заключаться на двух языках: украинском и английском, которые имеют одинаковую юридическую силу.

В случае разногласий между украинским и английским текстами преимущество отдается украинскому. Экземпляр на английском языке необходим, если стороны решат передать возникший спор на рассмотрение в международный коммерческий арбитраж, как предусмотрено в статье 26 Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Как сообщала "Страна", Фонд госимущества объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации. Стартовая стоимость выставленных на продажу предприятий составляет почти 70 млн гривен.

Напомним также, что Фонд госимущества продал свою долю в "Днепрооблэнерго" Ахметову.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин утвердил порядок малой приватизации. В Украине готовятся продать более 600 объектов.