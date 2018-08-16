Попытка суицида зафиксирована ранним утром 15 августа, когда в Больницу скорой помощи из Выдубичского мужского монастыря, расположенного в Печерском районе столицы, доставили священнослужителя с признаками опьянения и огнестрельным ранением виска с застрявшей резиновой пулей от травматического оружия.

Потерпевший был в сознании, но что-либо объяснять он наотрез отказался, как и писать заявление о возможном преступлении.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, об этом событии проинформировали правоохранителей медики и сообщили о попытке суицида.

Когда начали разбираться в случившемся, выяснилось, что у священника в келье по месту жительства в Выдубичском монастыре хранятся два пистолета травматического действия под патрон Флобера и заряды к ним.

Оружие изъяли на экспертизу, но в святой обители ничего не смогли объяснить правоохранителям, что же побудило священника хлебнуть горькой да еще и стреляться из резинострела.

Разрешений у священника на хранение пистолетов не было. Основной версией случившегося в полиции называют попытку суицида.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного хранения оружия и отправила изъятые стволы на экспертизу.

Церковные власти проводят свое служебное расследование по результатам которого неудавшийся суицидник может быть лишен церковного сана.

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