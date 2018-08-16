В Киеве 16 августа по адресу улице Даниила Щербаковского, 8 произошел конфликт со стрельбой. В ее результате ранения получил водитель троллейбуса.

Сначала байкер пытается через окно троллейбуса что-то сказать, но водитель выскакивает из троллейбуса и бросается догонять мотоциклиста, который убегает и пытается обороняться. Байкер пытается его остановить, также на видео можно заметить момент начала стрельбы.

Напомним, накануне в Киеве возле одного из рынков на Троещине возникла драка со стрельбой, после которой стрелки скрылись с места инцидента и были задержаны в результате объявленного плана перехвата.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковске устроили стрельбу по троллейбусу с пассажирами. Водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.