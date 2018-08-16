Высший совет правосудия обратится в Генпрокуратуру с просьбой предоставить информацию о расследовании относительно судей Жовтневого райсуда Мариуполя, которые пожаловались на незаконное установление приборов фиксации в их рабочих кабинетах. Об этом информирует Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

"ВСП обратится к ГПУ относительно предоставления информации о раскрытии преступления в отношении судей Жовтневого районного суда города Мариуполя", - идет речь в сообщении.

Отмечается, что в Высший совет правосудия 18, 19 и 26 июня 2018 года поступило несколько обращений от судей Жовтневого районного суда Мариуполя Вадима Ковтуненко, Павла Папаценко, Александра Музыки и Елизаветы Икорской о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия.

В обращениях сообщается, что 14 июня 2018 года в рабочем кабинете судей Икорской и Музыки были выявлены два неопределенных предмета, которые, по предварительному осмотру, похожи на микрофон для прослушивания, и камеру наблюдения, которая была зафиксирована так, что в ее поле зрения попадали рабочий стол, компьютер и материалы дел.

Также указывается, что по этому факту судья Икорская обратилась на "горячую линию" Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Во время проведения оперативных действий работниками СБУ в Донецкой и Луганской областях был выявлен еще один микрофон прослушивания и провод от прослушивающей аппаратуры и для осуществления видеосьемки кабинетов.

Кроме того, как отмечается в сообщении, в рабочем кабинете председателя суда Киряковой, по предварительным данным, отсутствуют прослушивающие средства, однако был выявлен блок питания и устройство для получения и передачи данных.

Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований от 15 июня 2018 года по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

Судьи Жовтневого районного суда Мариуполя считают, что проведение незаконного фиксирования на звукозаписывающие средства и видеофиксация могут отрицательно повлиять на обеспечение тайны проведения досудебного расследования уголовных дел.

В то же время, на запрос члена ВСП Игоря Артеменко поступило письмо Генеральной прокуратуры Украины, в котором подтверждено, что следственным отделом второго управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту выявления в служебных кабинетах Жовтневого районного суда Мариуполя комплекса предметов, похожих на специальные технические средства негласного получения информации.

Кроме того, сообщения судей Папаценко, Музыки, Икорской о вмешательстве в их деятельность как судей относительно осуществления правосудия приобщены к материалам уголовного производства, в рамках которого проводятся первоочередные следственные действия.

Состояние досудебного расследования указанного уголовного производства находится на контроле в прокуратуре Донецкой области.

"16 августа 2018 года Высший совет правосудия принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании данного преступления", - подчеркивается в сообщении.

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