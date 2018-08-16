В Одессе появилась еще одна скульптура кота в рамках специального проекта "Одесские коты".

На этот раз скульптура усатого зверя (уже восьмая по счету) появилась на здании на высотке перекрестка улицы Осиповой и Большой Арнаутской. Об этом сообщает фотокорреспондент Максим Войтенко на своей странице в Facebook.

Автор этой скульптуры - жительница города Татьяна Штыкало. Ее авторству принадлежал также арт-объект под названием "Кот Жванецкого" возле здания Всемирного клуба одесситов, который в середине июня был украден вместе с портфелем.

Фото: facebook.com/maksim.voytenko

Проект "Одесские коты" - это серия бронзовых скульптур, расположенных в самых необычных местах города Одессы (на дереве, на крыше или скамейках).

Одесские варвары повадились похищать скульптуры домашних питомцев сразу же после презентации. Так, в переулке Маяковского похитили скульптуру кота, который сидел на скамейке и играл в игру на планшете.

Напомним, в Одессе запретили ловить кошек и признали их частью экосистемы.

Как сообщала "Страна", ранее одессит обратился ко всем ворам, чтобы они вернули Жванецкому кота Морриса вместе с портфелем.