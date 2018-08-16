Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обжаловало в Верховном суде выговор руководителю Специализированной антикоррупционном прокурору (САП) Назару Холодницкому, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на слова директора Бюро Артема Сытника.

"Иск подали в Верховный суд. По словам Сытника, дата рассмотрения иска еще не определена", - говорится в опубликованной в четверг вечером заметке.

Как сообщалось, 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рекомендовала вынести выговор и не увольнять руководителя САП Холодницкого с занимаемой должности за совершенный дисциплинарный проступок.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подпишет приказ о наказании Холодницкого согласно решению КДКП сразу же после его получения.

Сытник констатировал, что решение КДКП не увольнять руководителя САП будет сложно обжаловать, но НАБУ "не ограничится этим и будет двигаться дальше"

Что касается обращения в Административный суд, то, как пояснил директор НАБУ, в законе действительно есть норма, что обжалует прокурор. "Но не может закон отказать в доступе к правосудию. Поэтому в любом случае мы будем обжаловать, иск уже почти готов, в ближайшее время будет подписан. Откроют ли по нему производство - не уверен, будет ли позитивное решение - после решения КДКП также не уверен. Но оставлять это все без реакции, даже КДКП признает и подтверждает факты ... не будем", - подытожил он.

Как сообщала "Страна", Глава НАБУ пожаловался, что дело Холодницкого забрали в СБУ, а его детективов выкинули из группы.

Мы писали, что всего один член спецкомиссии прокуроров проголосовал за увольнение Холодницкого.