Директор Международного центра по химической защите и безопасности (ICCSS) в Варшаве Кшиштоф Патурей заявил о проблеме химической угрозы на Донбассе. Об этом сообщает УНН.

"Не следует забывать, что восток Украины был одним из центров химического производства в Украине, Украина является "одним из крупнейших химических производителей в Европе. В результате конфликта несколько объектов и учреждений пришлось оставить. Есть места, склады с веществами, химикаты, за которыми никто не ухаживает, они не защищены. Поэтому существуют реальные угрозы относительно ситуации с "химическим вопросом" стороне на востоке Украины", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Со своей стороны, координатор проектов ОБСЕ в Украине посол Вайдотас Верба заявил, что организация "пытается донести всем сторонам, что химическая угроза является очень серьезным вопросом".

Как сообщала "Страна", сепаратисты хотят запустить производство на заводе "Стирол".

При этом в компании Фирташа говорят, что это не их "Стирол" восстановит работу в "ДНР".

Ранее Тука заявил, что подтопление шахт на Донбассе может разрушить инфраструктуру региона и отравить воду в реках.