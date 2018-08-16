Народные депутаты Игорь Мосийчук и Сергей Шахов подрались в эфире канала "Прямой".

Шахов призвал Мосийчука "не ходить на гей-парады". В ответ тот пригрозил оппоненту, что тот "получит вместе с Лещенко". Мосийчук встал со своего места и подошел к Шахову, требуя извинений. Мосийчук назвал противника "бабой" и несколько раз повторил, что тот был "обнальщиком у сына Януковича".

После этого Шахов толкнул Мосийчука со словами "животное", и тот упал. Поднявшись, Мосийчук попытался нанести обидчику ответный удар тростью, но оппонентов разняла ведущая.

Видео: facrbook.com

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео, как нардепы Мосийчук и Лещенко поругались из-за гей-парада и ориентации Ляшко.

Мы писали, что Ляшко и Лещенко устроили перепалку в Раде. Видео.

Ранее на сессии Тернопольского областного совета депутат-свободовец подрался с Мосийчуком.