Нацбанк разместил перечень рекомендаций для банков и финучреждений о правилах перевода полученных через терминалы наличных после выявления схем легализации криминальных доходов и финансирования терроризма отдельными структурами.

Советы регулятора содержатся в письме от 13 августа 2018 года № 25-0008/43785, сообщает "Юрлига".

Так, известно, что между банками и субъектами хозяйствования заключались договоры на организацию приема платежей в пользу последних за компьютерные игры, лотереи, онлайн-игры/онлайн-сервисы/доступ к информационным услугам/ веб-узлам.

Небанковские финучеждения собирали наличные через платежные терминалы и сдавали их в кассы банков для дальнейшего перечисления субъектам хозяйствования. В дальнейшем средства перечислялись субъектами хозяйствования:

на карты физлиц, эмитированные разными банками [в дальнейшем полученные средства снимались наличностью, перечислялись на счета, использовались для оплаты товаров и услуг (в т. ч. онлайн-игры, интернет-казино, букмекеры)];

на текущие счета ограниченного количества юрлиц. Дальше эти юрлица перечисляли средства согласно агентским договорам, в частности, за туруслуги, билеты, то есть со сменой направления использования средств;

в качестве платежей с назначением "за права требования" (по сути покупка "титульных знаков" "Webmoney"). Отметим, что к платежной организации внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA" решением Совета нацбезопасности и обороны от 2 мая 2018 года применены персональные санкции.

То есть субъекты хозяйствования расслаивали собранные платежи через создание цепочек из связанных между собой финопераций, при проведении которых изменялись направления и/или характер использования этих средств.

Поэтому банкам предписано:

идентифицировать и верифицировать субъектов хозяйствования как клиентов на этапе установления деловых отношений с ними;

тщательно изучать клиента и содержание предоставляемых им услуг;

анализировать содержание его деятельности и финансового состояния и т. п. Также необходимо выяснять, не являются ли они связанными между собой лицами, в частности, из-за наличия общих контрагентов, на счета которых в дальнейшем перечисляются собранные платежи.

Кроме того, банки должны обращать внимание на информацию, содержащуюся в реестрах принятых платежей, которые составляют небанковские финучреждения согласно заключенным договорам и которые включают в себя сведения о каждом платеже, в том числе о его дате и времени, сумме, наименовании товаров/работ/услуг;

важно сравнивать полученные данные с информацией, которая указывается получателем при дальнейшем перечислении средств.

Небанковскому финучреждению при приеме платежей в пользу (в интересах) других лиц до момента подписания договора, на основании которого будет осуществляться прием платежей, следует определить цель, характер будущих отношений в соответствии с заключенным договором; выяснить информацию о содержании/сути финансовых операций (платежей), которые будут проводиться через указанное финансовое учреждение согласно заключенным договорам; выяснить основания ведения соответствующей хозяйственной деятельности; установить лицо, в пользу (в интересах) которого будет осуществляться прием платежей, а также продавца товаров, предоставителя услуг, за которые будет осуществляться прием платежей.

Нацбанк рекомендует небанковским финучреждениям тщательно анализировать финансовые операции клиентов с целью выявления финансовых операций, не отвечающих финансовому состоянию клиента (оценке финансового состояния) и/или содержанию его деятельности, содержанию/сути/виду услуг, хозяйственных операций, финансовым и материально-техническим возможностям лица, в пользу которого проводится прием платежей, экономическая целесообразность по которым отсутствует.

При этом особое внимание следует уделять изменению экономической сути инициированных/проведенных финансовых операций, в частности, если в результате определенных действий меняются направление и/или характер использования денежных потоков, для выявления потенциальных/реальных рисков использования своих услуг для легализации криминальных доходов/финансирования терроризма.

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