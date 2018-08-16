Народный депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка задекларировал жилой дом и земельный участок в поселке Романков (Обуховский район, Киевская область) за 31,6 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Стоимость дома площадью 767,7 кв. м составляет 29,4 млн гривен, а земучастка площадью 7 500 кв. м - 2,2 млн гривен.

Фото: public.nazk.gov.ua

"Когда мы расторгли брак с моей бывшей женой, я узнал, что общее совместное имущество - жилой дом и участок в Обуховском районе, были без моего согласия проданы некоему Юрию Соколову. Но у меня есть малолетняя дочь, которая при достижении совершеннолетия могла бы претендовать на право собственности в этом доме", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова депутата.

В связи этим Рыбалка в 2015 году подал иск в суд о признании договоров недействительными и признании его прав на часть общей собственности.

По его словам, все судебные инстанции подтвердили его право собственности, в связи с чем возникла необходимость задекларировать недвижимость. Данную недвижимость депутат планирует подарить дочери при достижении ею совершеннолетия.

Как сообщала "Страна", Депутат Сергей Рыбалка на 40-летие получил в подарок от жены клип и песню о себе.

Мы писали, что радикал Рыбалка покупает не только прогулки на яхтах с девушками, но и встречи с американскими политиками

Ранее депутат-радикал Сергей Рыбалка отдыхал на яхте в Сен-Тропе в большой женской компании.