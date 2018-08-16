В центре Лондона в ДТП погиб личный врач королевы Великобритании Елизаветы II 67-летний Питер Фишер, который ехал на велосипеде.

Об этом говорится в заявлении Университетского колледжа лондонских больниц Национальной службы здравоохранения (University College London Hospitals NHS Foundation Trust) в Twitter.

"Мы все глубоко шокированы и расстроены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины (RLHIM) Лондонского университета UCLH и личным врачом ее Величества Королевы", - заявил директор Университетского колледжа лондонских больниц, доктор Джилл Гаскин.

Фото: twitter.com/uclh

Он также отметил, что Фишер был всемирно известным врачом в области гомеопатии.

По информации ВВС, 67-летний врач ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик.

Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, Фишера спасти не удалось.

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