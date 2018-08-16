Во Львове около 30 возмущенных пассажиров перекрыли железнодорожные пути на станции "Подзамче", сообщает "горячая линия" г.Львова, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, железнодорожные пути сообщением Львов – Ровно – Здолбунов перекрыли пассажиры, которые не смогли сесть в электричку на Здолбунов, поскольку в ее составе были только 4 вагона.

Негодующие пассажиры требуют от железнодорожников подать дополнительный электропоезд на Здолбунов.

Как сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, ж/д пути на Здолбунов перекрыли приблизительно 30 человек ориентировочно в 18:20 четверга. На данный момент блокирование продолжается.

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