В Минюсте рассказали о возможности государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений с учетом добавления электронных копий документов к заявлению после самой процедуры. Об этом сообщает "Юрлига".

При этом процедура изготовления электронных копий (путем сканирования) является обязательной. Копии документов можно приложить при подаче заявления и во время непосредственного рассмотрения документов в процедуре государственной регистрации прав.

Однако бывают случаи, когда в Государственном реестре прав отсутствуют электронные копии документов. Во избежание таких случаев, Минюст рекомендует государственным регистраторам после завершения процедуры государственной регистрации прав проверять наличие "загруженных" в реестр копий документов, и, в случае их отсутствия - изготавливать такие копии и добавлять их в указанный реестр.

При этом нет необходимости менять статус заявления "удовлетворено" в случае, когда отсканированные документы прилагаются после проведения государственной регистрации прав.

В таком случае услуга оказана, заявление находится в статусе "удовлетворено" и программное обеспечение Государственного реестра прав обеспечивает возможность добавить сканированные документы без изменения статуса такого заявления.

Напомним, контролировать регистрационные действия в отношении своего имущества можно с помощью сервиса SMS-маяк. Вас уведомят о смене собственника в реестре недвижимости сразу же после совершения регистрационного действия.

Как сообщала "Страна", ранее в Минюсте рассказали про законные случаи прекращения ипотеки и уступки прав.

Ранее Верховный Суд подтвердил, что незарегистрированный в реестре арест имущества все равно действует.

Также "Страна" писала, как украинцы в этом году будут платить налоги на недвижимость и авто.