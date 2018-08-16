Всего половина выпускников школ, сдававших ВНО по математике, справились с задачей для 8 класса.

Об этом на брифинге сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Наверное, самая большая проблема у нас сейчас существует по математике. Если по другим предметам у нас ситуация более-менее нормальная, по математике динамика результатов неутешительная. Например, задача по теме, которая в школе изучается в 7-8 классе. Это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Задание не сложное, но, к сожалению, только 52% смогли справиться с задачей, с которой должны были бы работать в 8 классе", - сказал Карандий.

Существуют и проблемы с изучением физики. Руководитель УЦОКО привел задачу, которая, по его словам, намеренно была введена в тест, как легкая.

"Речь идет не о получение основательной подготовки по физике. Здесь элементарная задача на относительность движения, когда нужно было определить скорость самолета относительно берега, при том, что он взлетает с авианосца. С этой задачей справились лишь две трети участников, Это задача только на одно действие, когда нужно было из одной скорости вычесть другую", - сказал Карандий.

Он отметил, что эти 20 тысяч человек, которые сдавали ВНО по физике, должны были бы быть наиболее мотивированными для изучения этого предмета.

В этом году на ВНО по физике зарегистрировались 23 405 человек, по математике - 112 023 человек.

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