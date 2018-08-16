Генеральная прокуратура засекретила определенную информацию по делу против заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений досудебного расследования.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских Новостей.

Генпрокуратура отмечает, что Генеральная инспекция осуществляет надзор во время проведения этого досудебного расследования по статьям 387 (разглашение данных досудебного расследования), 27 (виды соучастников) и 384 (заведомо неправдивые показания) Уголовного кодекса.

Дело расследуется и не закрыто, до сих пор устанавливаются обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Фото: ukranews.com

Никому о подозрении не сообщалось, меры пресечения не избирались.

"Другая запрашиваемая информация (о том, есть ли в действиях Холодницкого признаки преступления - Прим.ред.) является сведениями досудебного расследования и согласно ст 222 УПК... является информацией с ограниченным доступом и не может быть на это время обнародована", - отмечается в запросе.

Как сообщала "Страна", Глава НАБУ пожаловался, что дело Холодницкого забрали в СБУ, а его детективов выкинули из группы.

Мы писали, что всего один член спецкомиссии прокуроров проголосовал за увольнение Холодницкого.

Ранее в Transparency International призвали Холодницкого уйти из САП по собственному желанию.