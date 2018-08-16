В четверг, 16 августа, к работе в Государственном бюро расследований приступили первые 42 победителя конкурса на должности в центральном аппарате ведомства. Само ведомство заработает уже в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Директор ГБР Роман Труба принял у специалистов подразделений правового обеспечения, международного сотрудничества, внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита и службы кадров присягу госслужащего.

"В ближайшее время будут назначены сотни следователей, которые начнут первые уголовные расследования. Кроме того, сейчас работает конкурсная комиссия, которая проводит отбор на все территориальные управления. По окончании этого отбора мы сможем говорить о полноценном начале работы Государственного бюро расследований", - сообщил Роман Труба.

Директор ГБР занимается вопросом помещения для центрального аппарата ГБР, которое должно соответствовать специфике работы этого органа, учитывая проведение следственных действий.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года.

Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования, а за прокуратурой останется функция надзора. ГБР будет расследовать преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

Напомним также, что Труба рассказал, когда ждать первых расследований от ГБР.