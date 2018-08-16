Национальная полиция Украины не может предоставить данные о том, сколько оперативных талонов выданы и используются в Украине по состоянию на сегодняшний день, поскольку эти данные отнесены к оперативно-розыскной деятельности, данные о которой засекречены.

Засекречены также данные о том, кому и при каких условиях выдаются такие талоны.

Об этом говорится в ответе Департамента внутренней безопасности Нацполиции на информационный запрос Украинских новостей.

"Содержание ведомственных нормативных актов МВД Украины, которыми регулируются изготовление и использование оперативного талона, отнесено к данным с ограниченным доступом по категориям "тайная информация"… и "служебная информация", - говорится в тексте ответа.

В то же время, в Центре обслуживания подразделений МВД Украины заявили, что в 2016, 2017 и 2018 годах закупка и выдача оперативных талонов в подразделениях МВД не производилась.

Фото: ukranews.com

Исходя из данного ответа, можно сделать вывод, что ни МВД и его подразделения, ни Нацполиция не могли выдавать оперативные талоны, датированные 2016-2018 годами.

Фото: ukranews.com

Так называемые оперативные талоны, обращение с которыми регламентируются внутренними нормативными документами МВД, выдаются на автомобили, которые используются в оперативно-розыскной деятельности ("наружное наблюдение", "машины прикрытия" и т.д.). Согласно нормативным документам МВД, использование таких талонов допускается только во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Остановившие автомобиль сотрудники МВД и Нацполиции при предъявлении такого талона не имеют права задерживать либо досматривать автомобиль, а также проверять документы у находящихся в автомобиле лиц. Даже при грубом нарушении данным авто правил дорожного движения либо норм общественного порядка.

В последнее время в социальных сетях стали появляться фотографии оперативных талонах у владельцев автомобилей представительского класса. Отпечатанные на государственном полиграфическом комбинате "Украина" в 4 квартале 2017 года, эти талоны датированы 2018 годом и подписаны министром Арсеном Аваковым.

"Интересно, а что так называемые "блюстители демократических реформ" на это скажут?!", - удивляется пользователь ФБ Руслан Игнатченко, опубликовавший фото оперативного талона, якобы выданного на автомобиль "Porshe Panamera".

Фото: facebook.com

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