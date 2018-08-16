В Украине уже есть проблемы, связанные с непредсказуемостью оборота криптовалют и защитой прав потребителей на этом рынке. Об сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Не решен вопрос налогообложения и криптовалютных операций, лицензирования майнинга и услуг по разработке криптовалют. Не определен правовой статус ICO, смарт-контрактов, экспорта/импорта определенных товаров в обмен на криптовалюты и другое", - сообщила Комиссия в ответ на запрос источника.

В связи с этим Комиссия разработала проект "Концепции государственного регулирования операций с криптовалютой". 

Предполагается, что НКЦБФР хочет классифицировать и присваивать определенным токенам статус финансовых инструментов. Также ведомство должно регулировать торговлю на биржах, связанную с конвертацией криптовалют в банкноты, обмен и куплю-продажу валюты через криптообменники.

Сообщается, что НКЦБФР хочет также установить порядок и требования к процедуре проведения ICO.

Также правительство поручило ряду национальных ведомств разработать пакет документов для легализации майнинга на территории Украины. Первым делом этот вид деятельности хотят внести в национальный классификатор.

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ), рассказали, что  новый код КВЭД можно будет добавить к видам деятельности ФЛП или ООО. Однако касаться он будет не только майнинга, но и использования технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных реестрах.

Как сообщала "Страна", экс-глава Goldman Sachs верит в блокчейн, но не верит в биткоин.

Мы писали, что нобелевский лауреат заявил, что биткоин нужен только преступникам.

Мы рассказывали, что сотрудник Qiwi намайнил на терминалах компании биткоинов на миллиарды долларов.

 

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