В Черноморске Одесской области 6-летнего мальчика придавило железными воротами, когда он провожал дедушку на работу. Об этом сообщает Пушкинская.net.

Происшествие случилось около 8:20 на улице Тенистой. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, когда взобрался на забор. Железные ворота не выдержали и упали на ребенка. Он погиб на месте.

Трагедия произошла на глазах у бабушки ребенка.

"У этой семьи была традиция - бабушка с внуком каждое утро выходили провожать дедушку на работу. Мальчик вылезал на соседские ворота, чтобы помахать деду "до встречи". На этот раз все было, как всегда, только ворота подвели - соскочил роликовый механизм и они всем своим весом накрыли ребенка", - говорится в сообщении полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Фото: pushkinska.net/odessa

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