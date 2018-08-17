Китайский браузер подозревают в краже файлов Google Chrome. Стартаперы привлекли инвестиций на сумму $60 миллионов. Об этом сообщает Financial Times.

Пользователи изучили установочные файлы браузера и обнаружили среди них файл "chrome.exe", а также файлы с логотипами браузера Google Chrome.

Представители компании признались, что использовали Chrome в качестве основы для своей разработки, но внесли в него существенные изменения. Это позволило адаптировать браузер к нуждам китайских пользователей.

"Файлы Chrome входят в каталог установки, потому что наш браузер основан на открытой части кода Chrome", - цитирует сооснователя Redcore Гао Цзина ресурс China News.

Накануне Redcore заявила, что они создали "единственный в мире полностью китайский браузер, чтобы положить конец монополии США". По информации компании, этим браузером уже пользуются Госсовет Китая, космическое агентство страны и ряд крупнейших компаний, включая Xiaomi и PetroChina.

Как сообщала "Страна", компания Google представила новый дизайн своего браузера.

Также "Страна" писала, что в Google представили сервис для создания музыки прямо в браузере.

Ранее "Страна" писала, что новый браузер от Mozilla не "виснет" на тысяче вкладок.