В полицию с повинной пришел турок, который устроил смертельное ДТП в Житомирской области
Гражданин Турции, который скрылся после смертельного ДТП в Житомирской области, обратился в полицию с признанием в причастности к аварии. Сама трагедия произошла 15 августа в Брусиловском районе Житомирской области, в результате ДТП погибли два человека.
В полицию мужчина обратился через своего адвоката.
По словам начальника пресс-службы Главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллы Ващенко, правоохранители проверяют, действительно ли этот мужчина является водителем грузовика, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.
Фото: Алла Ващенко/Facebook
Как сообщала "Страна", смертельное ДТП произошло утром 15 августа на 70 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с.Ставище Брусиловского района Житомирской области. Столкнулись грузовик и ВАЗ, в результате чего погибли водитель и пассажир легковушки, а водитель фуры с места происшествия скрылся.
"Предварительно, водитель грузового автомобиля Volvo (турецкая регистрация номерных знаков) выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110", - сообщала полиция.
В результате водитель легковушки, житель столицы, 1990 г.р., и его пассажир, житель Черниговской области, 1987 г.р., от полученных травм погибли.
Правоохранители выяснили, что водитель, скрывшийся с места аварии, - гражданин Турции, 1967 г.р.
Как сообщала "Страна", под Киевом легковушка влетела в фуру Roshen, погибли женщина с ребенком.