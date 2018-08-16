Гражданин Турции, который скрылся после смертельного ДТП в Житомирской области, обратился в полицию с признанием в причастности к аварии. Сама трагедия произошла 15 августа в Брусиловском районе Житомирской области, в результате ДТП погибли два человека.

В полицию мужчина обратился через своего адвоката.

По словам начальника пресс-службы Главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллы Ващенко, правоохранители проверяют, действительно ли этот мужчина является водителем грузовика, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Фото: Алла Ващенко/Facebook

Как сообщала "Страна", смертельное ДТП произошло утром 15 августа на 70 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с.Ставище Брусиловского района Житомирской области. Столкнулись грузовик и ВАЗ, в результате чего погибли водитель и пассажир легковушки, а водитель фуры с места происшествия скрылся.

"Предварительно, водитель грузового автомобиля Volvo (турецкая регистрация номерных знаков) выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110", - сообщала полиция.

В результате водитель легковушки, житель столицы, 1990 г.р., и его пассажир, житель Черниговской области, 1987 г.р., от полученных травм погибли.

Правоохранители выяснили, что водитель, скрывшийся с места аварии, - гражданин Турции, 1967 г.р.

Как сообщала "Страна", под Киевом легковушка влетела в фуру Roshen, погибли женщина с ребенком.