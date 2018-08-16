Украина слабо интегрирована в мировой финансовый рынок, соответственно, напряженная экономическая ситуация в Турции и на мировом рынке особо не повлияет на национальную экономику, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"В силу того, что в собственности нерезидентов находится незначительная доля украинских государственных облигаций, отток капитала из Турции и вызванный им спад аппетита инвесторов к активам развивающихся стран, не окажет существенного влияния на Украину, в том числе на валютный рынок, в краткосрочной перспективе", - сказал он.

По оценкам центробанка, со временем украинская экономика может опосредованно почувствовать последствия ситуации в Турции через внешнюю торговлю, поскольку Турция является одним из крупнейших рынков сбыта украинской продукции (6,4% отечественного товарного экспорта в 2017 году).

"Стремительная девальвация лиры и, в целом, проблемы на финансовом рынке Турции, могут вызвать снижение платежеспособного спроса в стране и, соответственно, повлечь сокращение объема экспорта из Украины. Кроме того, обесценивание лиры к доллару США может вызвать ухудшение конкурентоспособности отечественного экспорта по сравнению с турецкими товарами на третьих рынках", - объяснил Чурий.

Помимо этого, замглавы центробанка напомнил, что США недавно повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции. Соответственно, следует ожидать высвобождение части направляемой в Штаты продукции и, как следствие, снижение цен на черные металлы в регионе.

Вместе с тем Чурий отметил, что девальвация лиры может возыметь положительное влияние на экономику Украины.

"Укрепление гривни относительно лиры может привести к удешевлению турецкой продукции в долларовом эквиваленте (в 2017 году на Турцию приходилось 2,6% товарного импорта в Украину). Это не только уменьшит объем импорта в денежном выражении, но и станет хорошей новостью для украинских потребителей в целом. В частности, это касается турецких овощей и фруктов, одежды и обуви, которые имеют существенный вес в потребительской корзине в Украине", - прокомментировал он.

В целом, замглавы НБУ отметил, что развитие экономической ситуации в Турции несет важные уроки для Украины.

"Во-первых, это показательный пример, насколько важным является обеспечение институциональной и операционной независимости центрального банка. Во-вторых, это свидетельствует о безуспешности применения монетарной политики для стимулирования экономического роста в условиях инфляционного давления. В-третьих, это показывает, насколько угрожающими могут оказаться макроэкономические дисбалансы, в частности, высокий размер дефицита текущего счета платежного баланса, в условиях стремительного оттока капитала", - подчеркнул Чурий.

Как сообщала "Страна", Турция вдвое повысила пошлины на импорт 22 видов товаров из США.

Мы уже писали, чем обернется массовое падение валют для мира и Украины.

Напомним, ранее турецкая лира установила антирекорд и продолжает падение.