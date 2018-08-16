В Запорожской области полиция предотвратила преступную деятельность предприятий, которые незаконно вылавливали бычков в Азовском море под видом "научно-исследовательских работ". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В связи с массовым нерестом рыбы, в частности бычка, промышленный вылов разрешен только в определенный период времени.

Однако предприятия находят методы и средства для того, чтобы продолжить лов рыбы несмотря на существующие запреты. Некоторые маскируют свою деятельность под видом научно-исследовательских работ.

"Так, оперативники управления защиты экономики в Запорожской области Нацполиции установили, что рыболовные предприятия, прикрывая преступную деятельность официальными документами, полученными от государственного института, осуществляли вылов морской рыбы", - говорится в в сообщении областного главка полиции.

Согласно документам, частные судовладельцы проводили научно-исследовательские работы, так называемый научный вылов рыбы, но на самом деле занимались бесконтрольным выловом рыбы.

При этом, количество водных биоресурсов, которое ежедневно вылавливалось, значительно превышало необходимые объемы для научных исследований.

В рамках уголовного производства оперативники областного УЗЭ и следователи Бердянского отдела полиции на одном из судов частного предпринимателя изъяли более 2 тонн только что выловленного бычка, а на складе в Бердянске - свыше 3 тонн.

Во время досудебного расследования будет выясняться причастность к указанным правонарушениям и должностных лиц профильного ведомства, которые оказали необходимую разрешительную документацию на вылов биоресурсов вышеупомянутым субъектам хозяйствования.

Санкция ст. 249 (незаконное занятие рыбным промыслом) УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до трех лет.

Фото: zp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", Украина в два раза сократила вылов рыбы в Азовском море.

Также "Страна" писала, что вылов рыбы в морях и реках Украины достиг максимума за два года.

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