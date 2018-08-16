Журналист Елена Лысенко, пройдясь по улициам Киева отметила в Facebook, что в обменных пунктах в городе ставят курс 28,05 грн./$, межбанк закрылся на 27,75-27,80 грн./$.

Она также объясняет причины скачка американской валюты.

"1. Корпорациям нужно заплатить налоги, и все хотят повыгоднее конвертнуть свою выручку под бюджетные платежи. Потому "оленей загоняют" вверх по всем правилам.

2. "Дрогнули руки". Доллар разметают на наличном рынке буквально по любой цене. Причем в крупных объемах (конвертируют депозиты).

3. Импортеры сметают валюту на межбанке. Платят контракты наперед.

4. Идет конвертация минфиновской гривны, полученной после последних погашений по ОВГЗ".

По мнению Лысенко, НБУ мог предотвратить курс 28,05 грн./$, если бы начал гасить межбанковский пожар на 26,50 грн./$,однако, он этого не сделал.

"Скорее всего, подумал о новых мировых рисках и торговой войнушке затеянной Трампом. Захотел поддержать экспортеров – чем больше зарабатывают наши олигархи, тем больше платят налогов (не в прямой пропорции, конечно – многое оседает в тени – но все же). Надо же как-то выполнить бюджет и больше не облажаться с пенсионными выплатами", -написала Лысенко.

Однако, она предсказывает доллару недолгий откат, а заме поступательное движение в 30 грн.

"После любого истеричного курсового скачка должен произойти откат. Оленей ведь не просто так загоняют. Межбанк могут еще поднять к 27,90 грн./$. Но, когда начнется конвертация доллара под налоги, курс должен чуток откатиться. Масштаб отката будет зависеть от объема "налоговой конвертации". Но, думаю, к 27,70-27,75 грн./$ межбанк отойти должен и тогда кэш снова будет ниже 28 грн./$. День - другой на валютном рынке может быть спокойно (понедельник-вторник). Вряд ли сильно дольше. Как только закончатся крупные валютные распродажи, курс снова погонят вверх. Все уже настроились на 28 грн./$, и будут к нему рваться. Рваться и приговаривать тезис о том, что в бюджет было заложено вообще 30 грн./$. Потому Нацбанк не будет сильно противиться избиению гривны. Кабмину нужно 30 грн./$ – иначе бюджет он не выполнит", - написала она.

Фото: facebook.com/elena.lysenko.564

Как сообщала "Страна", на 16 августа гривна "отвоевала" одну копейку у доллара.

Мы писали, что доллар продолжает расти и его готовы скупать по любому курсу банки, политики и обычные граждане.