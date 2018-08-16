Синоптик Наталья Диденко уточнила, почему ранее писала, что про мощное атмосферное пятно над Киевом в три часа ночи, которое в результате принесло ночной погодный апокалипсис.

"Я имела в виду, что вдоль конкретного атмосферного фронта этот очаг атмосферной неустойчивости с ливнями и грозами, который хорошо видно на фото, был самым ярким и, вероятно, с активными процессами. Его видно на фото именно над Киевом и окружающими районами. И в столице не заставил себя ждать серьезный дождь с грозами. Который вместе с не везде совершенными стоками спровоцировал уличные реки и поваленные даже деревья", - написала она.

Фото: facebook.com/

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