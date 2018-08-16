Одесский мультимиллионер Владимир Галантерник, который контролирует рынок "Привоз" и большое количество других объектов в городе, с размахом отметил 20-ю годовщину своей свадьбы с дизайнером Натальей Зинько в Сен-Тропе. Об этом сообщает "Новое время".

На грандиозную вечеринку приехала Ксения Собчак, Валид и Омар Арфуш. Праздник не уступал размаху самых громких свадеб. Гости были приглашены на французский курорт Сен-Тропе, где они до утра плясали под живое выступление группы Ленинград и Артура Пирожкова.

Своим подругам Зинько подарила свадебные платья своей марки Natasha Zinko, в которых они и были на вечеринке.

Фотографиями с вечеринки Зинько гости активно делились в соцсетях, но ни на одной из них нет мужа Натальи – Владимира Галантерника.

Это не удивительно, так как его фотографии практически невозможно найти в сети. Поиск фотографий Галантерника дает ссылки на пару старых и не слишком четких снимков. Его полная биография неизвестна.

В Одессе, по словам местных экспертов, он контролирует рынок Привоз, частично или полностью владеет торговым центром City Center и зоной отдыха Аркадия Сити (в которую превратился известный пляж Аркадия). Также за ним - торговые объекты на Старосенной площади, люксовый жилкомплекс Green Wood и шикарный отель De Paris, который расположен в 50 метров от Потемкинской лестницы. А еще - ряд строительных компаний.

Украинский дизайнер из Одессы Наталья Зинько вышла замуж 20 лет назад, у пары есть сын Иван. В Одессе Наталья, юрист по образованию, четыре года занимала должность советника председателя суда. Сегодня одежда ее бренда Natasha Zinko продается в Browns и Harrods, а показы проходят в рамках Лондонской недели моды.

Фото: o_l_e_s_y_a_2012/Instagram

Фото: o_l_e_s_y_a_2012/Instagram

Фото: o_l_e_s_y_a_2012/Instagram

Фото: mashavoguerussia/Instagram

Фото: xenia_sobchak/Instagram

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