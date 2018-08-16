В ближайшие сутки, 17 августа, в южной и восточной части Украины сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальной территории - более влажный и теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, местами в северных и большинстве центральных областей в пятницу пройдут кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в центральных областях 30-34°. На остальной территории без осадков; температура ночью 18-23°, днем 31-36°. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,7 градусов в 2010 году, самая низкая ночью на отметке 8,8 градусов выше ноля в 1909 году.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики показали карту областей Украины, где пройдут долгожданные дожди.

Мы писали, что в середине августа прогнозирутся дожди, в конце похолодает.

Также Киеву спрогнозировали дожди до конца выходных.