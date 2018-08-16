Журналист Василий Муравицкий, которого обвинили в госизмене, жалуется на системную агрессию против него. Он написал письмо в Национальный союз журналистов Украины, в котором рассказал о случаях нападения на него после того, как Королевский районный суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.



По словам Муравицкого, на него напали 6 августа на лестнице Дома правосудия в Житомире. Само нападение, по мнению пострадавшего, спланировал прокурор Вадим Левченко, а осуществили - представители организации С14 и бывший член Автомайдана.

"Радикал, который напал со спины, нанес мне удар, облил химической жидкостью зеленого цвета, пытаясь намеренно попасть в лицо и глаза (но тут меня спасли очки). Это происходило у всех на глазах, посреди города", - написал Муравицкий в письме.

"С момента моего освобождения из-под стражи под домашний арест прошло два заседания, на которых присутствовали в качестве "свободных слушателей" члены праворадикальных группировок, постоянно оскорбляя меня и угрожая физической расправой мне и моим защитникам", - отмечает в письме Василий Муравицкий.

"Это нападение считаю спланированным прокурором Вадимом Левченко, до и после судов неоднократно общался публично с радикалами, которые совершили нападение. Так, 6 августа Вадим Левченко, требуя дисциплинарной ответственности для моего адвоката Андрея Доманского, прямо в ходе судебного заседания ссылался на поддержку и давление "общественности", указывая на радикалов, присутствующих в зале".

Правозащитник, секретарь НСЖУ Валерий Макеев советует пострадавшему обратиться в квалификационно-дисциплинарную коллегию прокуроров. По его словам, действия прокурора прямо или косвенно указывают на призывы к насилию и могут рассматриваться как основание для увольнения.



"При любой квалификации, можно подавать гражданский иск (в частности, и в уголовном процессе) по возмещению причиненного правонарушением ущерба. Системные действия и угрозы лично журналисту и его защитникам могут быть предметом отдельного расследования. Поэтому рекомендация - за каждым событием обращаться в правоохранительные органы. Системность нападений указывает на опасность для журналиста, поэтому есть основания для обращения в суд о предоставлении личной охраны", - советует Валерий Макеев.

Фото: Zhitomir.info

Как сообщала "Страна", Василий Муравицкий 11 месяцев находился в СИЗО Житомира по обвинению в государственной измене, организации террористической группировки и посягательстве на территориальную целостность Украины. По мнению журналиста, в таких тяжких преступлениях его обвиняют по ряду критических материалов о войне на Донбассе.

После нападения радикалов 6 августа Муравицкому удалось чудом избежать повреждения глаз, поскольку он был в очках.



