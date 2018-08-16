Гражданин Российской Федерации Павел Черных, содержащийся в Мариупольском следственном изоляторе, написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять его на удерживаемых в России украинских политзаключенных, сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Только что поступило обращение от гражданина Российской Федерации Павла Черных (Мариупольский следственный изолятор) к президенту РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала Денисова в четверг в своей странице в соцсети Faceboook.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Ранее в этот день омбудсмен сообщила, что еще трое граждан РФ, которые содержатся в местах лишения свободы в Украине, написали заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уже 11 граждан РФ, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Украине, написали заявления на имя В.Путина с просьбой поспособствовать возвращению на родину путем обмена на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных. мы писали, что Порошенко готов помиловать 11 российских "диверсантов и воров" для обмена на украинских политзаключенных.

По данным омбудсмена 15 августа восемь россиян попрсили Путина обменять их на украинских заключенных.

Как мы писали, ранее два российских арестанта из Лукьяновского СИЗО написали Путину с просьбой обменять их на одного украинца. 14 августа заявления подали Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.