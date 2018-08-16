Супруга министра инфраструктуры Владимира Омеляна дизайнер Светлана Бевза продает платья своей марки в России, несмотря на то, что ее муж уже в который раз грозит перекрыть все транспортное сообщение Украины с РФ.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Александр Дубинский, который прикрепил к своему посту подтверждающие скрины выставленных на продажу Светланой Бевзой платьев ее бренда Bevza на российском интернет молле одежды и обуви Shopomio.

"О дебилах, которые волей случая стали министрами. И их жёнах. Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, - продаёт свои платья в этой самой РФ. Патриоту Украины и матери граждан США – рубли, видимо, не пахнут", - написал на своей странице в Facebook Дубинский.

Фото: facebook.com

Отметим, Владимир Омелян женился на дизайнере Светлане Бевзе 3 декабря 2013 года, а в июне 2014 года родился младший сын министра. Марк появился на свет в городе Уотербери (штат Коннектикут, США). А 20 апреля 2018 года в семье родилась дочь Анна. По традиции, она появилась на свет вдали от родины - в клинике американского Нью-Йорка.

Ранее "Страна" писала о том, что Омелян предложил вернуть воду в Крым в обмен на Кубань.

Также мы сообщали, что у Омеляна подсчитали огромную прибыль от ж/д сообщения с Россией.