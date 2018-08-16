Жители Харькова сняли на видео уникальное природное явление - пыльный вихрь, который поднялся в воздух возле торгового центра "Французский бульвар".

Соответствующий ролик был опубликован 16 августа на канале в YouTube.

Пыльный вихрь появляется в жаркую погоду, когда земля достаточно прогревается. Вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли, и этим природное явление отличается от смерча, который возникает из грозового облака.

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Напомним, в июне в Черном море недалеко от Анапы сформировался водяной вихрь, который попал на видео журналистов местного телеканала "39 канал Анапа".

Как сообщала "Страна", в апреле под Одессой смерч пронесся на глазах у сотен отдыхающих.

Также "Страна" писала, как в Киеве над Святошинскими прудами прошелся огромный смерч.