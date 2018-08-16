Под Николаевом накрыли плантацию элитной конопли на 12 млн, которую хозяин "выращивал для кроликов"
Сотрудники Управления противодействия наркопреступности в Николаевской области совместно с инспекцией по личному составу УКЗ и сотрудниками Заводского отдела полиции в Николаевской области провели санкционированный обыск по месту его проживания жителя одного из сел Арбузинского района выращивает наркосодержащие растения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Фото: npu.gov.ua/
На приусадебном участке домохозяйства 47-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли 278 кустов конопли элитного сорта. Правоохранители установили, что злоумышленник специально приобрел дом в одном из сел Арбузинского района, территорию которого огородил двухметровым забором, и соорудил две теплицы, обустроив их системой вентиляции и капельного полива для растений конопли.
"По словам злоумышленника, семена конопли он заказывал через Интернет, а наркорастений выращивал для кроликов. Однако ни одного животного на территории домовладения не было. Ориентировочная стоимость изъято на "черном рынке" составляет около 12 000 000 гривен". -говорится в сообщении.
Следственным отделением Заводского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 УК Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Как сообщала "Страна", под Киевом 78-летняя пенсионерка выращивала полтысячи кустов конопли прямо в огороде.
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