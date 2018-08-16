В компании OLX перечислили самые популярные поисковые запросы украинцев в первом полугодии 2018 года, сообщает MMR.

За период с января по июнь 2018 года украинцы стали больше интересоваться недвижимостью и люксовыми брендами одежды, а вместо гаджетов искали товары для дома.

В ТОП-10 запросов "квартира" за год перескочила с 10-го на 3-е место, "дом" и "холодильник" впервые попали в десятку лидеров, а "диван" обогнал бюджетный планшет "Jeka JK" и "мотоблок", переместившись на вторую позицию в рейтинге.

Не ослаб интерес к поиску на OLX одежды и обуви. Больше всего пользователей платформы интересовало "платье", "кроссовки" и "босоножки".

Фото: mmr.ua

А вот бессменным лидером с 2014 года по количеству запросов остался "велосипед" - его искали 550 667 раз.

Пользователи Android чаще всего искали "велосипед", "диван" и "квартиру". Пользователи iOS – iPhone 7, Nike, iPhone 6.

Ранее "Страна" писала о том, что rорпорация Google действительно следит за пользователями смартфонов.

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