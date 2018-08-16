В США в возрасте 76 лет умерла певица Арета Франклин. Ее называли королевой соула. Она стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории. Арета Франклин была удостоена 18 наград Grammy.

О смерти певицы в Twitter сообщает Associated Press.

13 августа кинокритик Роджер Фридман объявил, что певица находится при смерти. По его словам, 76-летняя "королева соула" серьезно больна, семья собралась у ее постели.

16 августа она умерла в своем доме в Детройте от рака поджелудочной железы. Певица сохраняла в секрете свою болезнь, но на последних снимках она выглядела болезненной.

С 2017 года Арета Франклин отменила гастроли, но иногда выступала с концертами. Свою жизненную философию она выражала так: "Пение - природный дар. Это означает, что я должна по максимуму использовать дар, данный мне Богом. И я счастлива этим".

Синглом, сделавшем певицу знаменитой, стал "I Never Loved A Man". Эмоциональная композиция заняла вершину хит-парада R&B.

Самой известной песней Ареты Франклин стал сингл "Respect". Он стал гимном феминизма во всем мире. За эту песню королеву соула удостоили двух наград Grammy.

Также одной из известных композиций в исполнении Ареты Франклин была "I Say A Little Prayer", которую изначально пела Дайон Уорик.

Арета Франклин не любила давать интервью и резко высказывалась о биографиях, написанных без ее согласия. "Во всех этих дрянных книгах – сплошное вранье", - говорила она.