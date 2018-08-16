В четверг, 16 августа, межбанковский валютный рынок закрылся курсом доллара по 27,79-27,81 грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, 15 августа, курс доллара в покупке подорожал на 29 копеек, а в продаже потяжелел на 26 копеек. Евровалюта в покупке выросла на 51 копейку, а в продаже - на 48 копеек. Ее стоимость составила 31,63-31,66 грн.

Стоимость российского рубля немного поднялась как в покупке, так и в продаже - до 0,414-0,415 грн.

Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 17 августа 2018 года до уровня 27,670533 грн/$1 по сравнению с 27,449860 грн/$1 на 16 августа 2018 года.

100 долларов США 2767.0533

100 евро 3146.1396

10 российских рублей 4.1365

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 августа составил 334.0 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $290.2 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар в обменниках Киева взял барьер в 28 гривень.

Также мы сообщали, что доллар продолжает расти и его готовы скупать по любому курсу банки, политики и обычные граждане.