Две украинские ученицы - Татьяна Торчило и Инна Черняк - не могут уехать в Америку после получения стипендии на обучение в престижных школах США. Посольство США отказало девушкам в выдаче виз. Об этом сообщает глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

Как рассказал Андрей Герус, двое его племянников Татьяна и Андрей Торчило выиграли стипендии на обучение в американские школы Gunnery та Taft по программе организации Ukraine Global Scholars (UGS).

Всего учащиеся получили на двоих - 432 тысячи долларов. Однако несмотря на то, что за 3 года существование программы для всех 36 детей консульство США открывало учебную визу, то для Татьяны Торчило офицеры посольства отказали ее предоставлять.

Фото: facebook.com/andriy.gerus

В такой же ситуации оказалась и Инна Черняк. По словам девушек, визовые офицеры США просто не поверили, что они едут с США на обучение из-за слишком короткого времени собеседования - до 3 минут.

Формальной причиной отказа для девушек стало то, что у них недостаточно связей с Украиной. Однако даже родному брату Татьяны Торчило, Андрею - визу выдали, а самой Татьяне отказали дважды, несмотря на дополнительные документы о имуществе в собственности и договор с UGS про обязательное возвращение в Украину.

Девушки будут пробовать подавать документы на получение визы в третий раз Фото: facebook.com/andriy.gerus

На самом деле, единственное отличие девушек от остальных учеников - это совершеннолетие. Им исполнилось 18 лет.

Инна Черняк из киевского лицея "Научная смена" отличилась тем, что Cheshire Academy за 225 лет ее существования решила предоставить ученику-иностранцу впервые полную стипендию - 122 тысячи долларов. У нее также много научных работ по экономике и она заняла 3-е место на всеукраинской защите научных работ по финансам. Татьяна Торчило за последние 8 лет выиграла 56 разных наград в олимпиадах и турнирах, также заняла в 2016-2016 годах 1 место на всеукраинской олимпиаде по географии и была участником международной.

Ранее посольство открывало учебные визы ученикам, которым исполнилось 18.

Татьяна Торчило Фото: facebook.com/andriy.gerus

Инна Черняк Фото: facebook.com/andriy.gerus

Как сообщала "Страна", украинский студент Олег Дрейман также выиграл участие в стипендиальной программе Apple, но не мог получить ее по причине отказа в американской визе.

Напомним также, что командиру батальона патрульной полиции Киева отказали в визе США из-за низкой зарплаты.

Ранее США отказали в визах артистам Большого театра.