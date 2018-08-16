В Киеве сегодня грабители сорвали очередной крупный куш. Инцидент произошел в Печерском районе столицы в Бутышевом переулке. Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, во второй половине дня двое неизвестных, одетые в черные регланы напали на прохожего, который в этот момент садился в свой припаркованный автомобиль "БМВ". Злоумышленники выхватили у него сумку с крупной суммой наличных денег.

Как позже выяснилось, потерпевший - директор столичного филиала страховой компании "Альянс" Максим Забурдаев, а в рюкзаке, который стал добычей грабителей, лежало 200 тысяч гривен.

По мнению правоохранителей, налетчики явно действовали по наводке и выслеживали жертву. После нападения они скрылись в соседних дворах.

Потерпевший не смог рассмотреть лица грабителей, так как они были скрыты козырьками кепок. Полиция открыла уголовное производство по ст.186 УК Украины. Грабители пока не задержаны.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото сгоревшей машины, на которой скрылись участники кровавого ограбления ювелирки в Киеве.

Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные на Lancer с номерами "Свадьба" ограбили инкассаторов.