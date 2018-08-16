Российские судовладельцы приостановили грузовые перевозки в Украину после заблокирования в Херсоне танкера "Механик Погодин". Сейчас российское судно находится под санкциями, как и его имущество. Об этом сообщает Reuters.

Системы слежения за судами показывают, что некоторые российские корабли, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты. Однако источники сообщают, что ряд судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, приостанавливает перевозки в Украину из-за боязни потерять груз.

"Мы не поедем в Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления для грузоперевозок", - сказал один из источников в судоходной отрасли.

Летом российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя через Азовское море в украинские порты Одессы, Херсона и Николаева. Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции также были приостановлены.

"Никто не хочет, чтобы их судно застряло с оплаченным грузом", – сказал источник в российской судоходной компании.

Как сообщала "Страна", министр Омелян подписал документ об ограничениях сообщений с Россией и заявил, что "в Москву будут ходить только медведи".

Ранее у Омеляна подсчитали огромную прибыль от ж/д сообщения с Россией.