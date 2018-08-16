Мариуполь снова "лидирует" по индексу загрязнения атмосферы среди 39 городов Украины, а Горишние Плавни замыкают этот рейтинг. Такие данные за январь-июнь 2018 года озвучены в отделе информации о состоянии загрязнения окружающей среды Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. Об этом пишет Интерфакс.

Среди городов с высоким уровнем загрязнения после Мариуполя находятся (в порядке снижения): Одесса, Луцк, Каменское (бывший Днепродзержинск), Днепр, Киев, Николаев, Славянск, Кривой Рог, Краматорск, Рубежное, Лисичанск и Запорожье.

Наименее загрязненным воздух в I полугодии был в Горишних Плавнях (ранее Комсомольск) – 39-е место, а также в Измаиле (38), Светловодске (37), Черновцах (36) и Харькове (35).

Загрязненность атмосферного воздуха в городах оценивали по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах. В атмосфере определяли содержимое 22 загрязняющих веществ, включая 8 тяжелых металлов.

По итогам 2017 года уровень загрязнения атмосферы в Мариуполе и Днепре характеризовался как очень высокий, еще в 13 городах - как высокий: Каменское, Одесса, Славянск, Николаев, Луцк, Киев, Кривой Рог, Краматорск, Лисичанск, Запорожье, Ровно, Рубежное и Ужгород (в порядке снижения).

В обсерватории пояснили, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха этих городов обусловлен по большей части повышенным содержанием специфических вредных веществ - формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака, из основных примесей - зависших веществ, диоксида азота, оксида углерода.

За последние годы неблагоприятное качество природной среды, в первую очередь атмосферного воздуха и поверхностных вод, как правило, наблюдается в местах проживания большей части населения страны (урбанизированная территория и промышленные зоны).

При этом концентрации радиоактивных элементов в воздухе на территории Украины стабильна и на несколько порядков ниже допустимых норм (кроме зоны отчуждения в районе Чернобыльской АЭС).

Качество вод по гидрохимичними показателям в 2017 году снова не отвечало нормативам. На пресноводных объектах качество воды и состояние водных экосистем не улучшаются.

Впрочем, превышений допустимых уровней содержимого радионуклидов в воде в прошлом году не зарегистрировано.

Воды Черного и Азовского морей и устьевых участков рек были наиболее загрязнены нефтепродуктами и фенолами, в некоторых районах морей – соединениями азота аммонийного и азота нитритного.

В почвах городов в результате многолетних выбросов предприятиями загрязняющих веществ в атмосферу сформировались зоны повышенного содержания тяжелых металлов.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Дрогобыча просят объявить город зоной экологического бедствия.

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