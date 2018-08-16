Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планирует провести в Николаеве археологические раскопки, чтобы найти мифическое Золотое Руно и артефакты времен вымышленного персонажа Конана-варвара. Об этом он рассказал в интервью ІншеТВ.

Савченко встретился с археологами в местном музее после поднятия со дна акватории Кинбурнской косы древнегреческого ритуального сосуда.

"Эта находка свидетельствует о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру. Надеюсь, что следующая находка, может, будет каким-то таким склепом, в котором находилось Золотое Руно, а может, что-то другое...", - заявил Савченко.

Фото: Олексій Савченко/Facebook

Напоним, что Конан-варвар - вымышленный герой, созданный американским писателем Робертом Говардом.

То, что Савченко упомянул вымышленных персонажей и мифические артефакты, насмешило пользователей сети.

Как сообщала "Страна", под Николаевом создали искусственный остров для редких и исчезающих птиц.

Напомним также, что Николаевский губернатор Савченко задекларировал Volkswagen Touareg за 2 миллиона гривен.

Также "Страна" писала, как Николаевский губернатор-певец сделал десятки грамматических ошибок на конкурсе.