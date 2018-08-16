Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов дал понять, что к охране общественного порядка в период президентской и парламентской избирательных кампаний будут привлекать бойцов Нацгвардии Украины. Об этом он заявил во время проведении тактических учений подразделений Национальной гвардии Украины, сообщается на сайте СНБО.

"Любые попытки сорвать, незаконно влиять или мешать проведению честных, прозрачных, демократических выборов в Украине должны жестко пресекаться и наказываться. Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление наших граждан", - отметил Турчинов, подытожив, что залогом этому является профессиональная деятельность наших силовых структур.

Ранее "Страна" писала о заявлении Турчинова о том, что Россия готовит военно-экономическую блокаду Азовского моря.

Также мы сообщали, что Турчинов предложил сажать в тюрьму чиновников за закупку товаров в России.