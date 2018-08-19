19 августа православные отмечают один из двенадцати крупнейших праздников церковного календаря - Преображение Господне или Яблочный Спас. Историки считают, что христианский праздник совпал с языческим торжеством сбора урожая и традиции переплелись. Яблочный Спас напоминает, что скоро осень: к середине августа ночи становятся прохладнее. Это отражает народная поговорка: "Пришел Спас - готовь рукавички про запас". С этого дня начинали готовить запасы на зиму.

Почему праздник называется Спас?

Сегодняшний церковный праздник посвящен Иисусу Христу-спасителю, поэтому так и называется - Спас. Другое название второго Спаса - Спас на горе. Считалось, что в этот день Иисус с учениками поднялся на гору Фавор, где ему открылось, что он умрет мученической смертью, чтобы искупить грехи людей.

Что можно святить

На утреннюю службу принято надевать одежду белого цвета. В церковь несут не только главный продукт сегодняшнего дня - яблоки, но и другие плоды нового урожая. В корзину можно положить груши, сливы, персики, виноград. А также мед, сухие колоски.

Освященными яблоками угощали близких, детей, нуждающихся. Также в некоторых регионах существовала традиция, когда освященные плоды из церкви приносили на кладбище, где оставляли на могилках родных.

Что приготовить

На Яблочный Спас продолжается Успенский пост - под запретом мясо, яйца, алкоголь, молочные продукты. Но в день Преображения Господня разрешалось есть рыбу. На стол подавали блюда с яблоками - запекали их с медом, орехами, пекли пироги, блины с начинкой, готовили вареники, рыбу с яблоками. На зиму консервировали компоты и варенья. Целый день ели свежие фрукты. Считалось, что яблоки сегодня принесут силу и здоровье.

Фото: Пирог с яблоками на Яблочный Спас/google.com.ua

Яблоки - действительно полезный продукт, но главная его ценность не в составе минералов и витаминов, который у многих других фруктов богаче, а в клетчатке. Она стимулирует пищеварение, снижает уровень сахара и холестерина в крови, вызывает чувство сытости даже после небольшой порции. При этом переходить на меню насыщенное клетчаткой лучше осторожно. Резкие изменения могут вызвать вздутие живота. А если клетчатку употребляют в виде капсул или порошка, нужно пить побольше воды, поскольку разбухшие волокна могут забить кишечник.

Традиции, гадания и приметы

Как и на другие церковные праздники, нельзя было работать дома, заниматься строительством. Но разрешалось собирать урожай, готовить пищу.

В этот день молодежь выходила на поле встречать закат. Девушки гадали на суженого и загадывали желания. Считалось, что задуманное может осуществиться, но делать это нужно с чистыми помыслами. Также принято было проявлять терпение. Нельзя было прогонять или убивать насекомых на Спас. Кстати, считалось хорошей приметой, если муха дважды сядет на руку.

По народным приметам, какая погода будет сегодня, такую стоит ждать и на Покров - 14 октября. По этому дню предсказывали погоду на осень. Если дождь - то и осень будет мокрая.

Открытки, картинки и поздравления

В этот день друг другу желают добра и мира.

Традиционно на открытках к Преображению Господню изображают яблоки.

А также фрукты, грибы, орехи - все, чем одарила природа в новый урожай.

Православные желают друг другу радости и светлых дней.