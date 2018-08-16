От 10 до 20 человек могут оставаться под завалами обрушившегося в итальянской Генуе автомобильного моста. Такое заявление сделал прокурор города Франческо Коцци, пишет портал Life.

При этом глава администрации региона Лигурия Джованни Тоти считает, что под обломками вряд ли находятся живые люди. Также он добавил, что состояние некоторых пострадавших продолжает оставаться тяжелым

Напомним, что по последним данным, в результате обрушения моста погибло 39 человек, еще 16 получили травмы.

14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста на высоте свыше 100 метров. По данным местных властей, причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, пролегающая по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.

Ранее "Страна" писала о том, что двое украинцев выжили после обрушения на них моста в Генуе.

Также мы сообщали, что после обрушения моста в Генуе власти Италии ввели в городе режим ЧП на год.