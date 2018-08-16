Президент Петр Порошенко готов помиловать 11 осужденных россиян, которые написали заявления на имя российского президента Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Мы направим на представителей РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов - граждан РФ, которые выразили желание вернуться в Россию и написали соответствующие прошения на своего президента Путина. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных", - написала она.

Геращенко также напомнила, что предложение Украины выдать России 36 осужденных россиян в обмен на украинских политзаключенных до сих пор остается без ответа.

Скриншот: facebook.com/iryna.gerashchenko

Ранее "Страна" сообщала, что еще восемь россиян просят Путина обменять их на украинских заключенных.

Также мы писали о том, что украинского политзаключенного Балуха в Крыму приговорили к 5 годам колонии.